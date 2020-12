Basket: 2021 sera l’année de la Boraine Marjorie Carpréaux

Avec sa gentillesse et sa simplicité habituelles, la Douroise d’origine, Marjorie Carpréaux, a accepté de se prêter au jeu de nos mots-clés pour assurer la transition entre 2020 et 2021. La meneuse des Castors de Braine et des Cats préfère oublier l’année qui se termine afin de filer vers 2021, qui sera plus que jamais la sienne !

>33 ans

« On dit que c’est l’âge du Christ et celui de la raison. En ce qui me concerne, j’estime que c’est celui de la maturité. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, tant sur le plan personnel que professionnel. Je ne m’énerve plus aussi facilement que par le passé et j’essaie d’accepter toutes les critiques en les transformant en quelque chose de positif. 33 ans, c’est aussi l’âge auquel pas mal de joueuses et joueurs professionnels commencent à penser à leur reconversion. Pas moi ! J’espère encore jouer quelques années si le physique suit. Je fais tout pour, en tout cas. »

>Course à pied

« Je me suis découvert cette nouvelle passion avec ma copine pendant le premier confinement. Même si les efforts ne sont pas du tout semblables à ceux du basket, j’estime que la course m’a aidée à garder la forme lorsque même toucher un ballon dans une salle était interdit. Ce n’était pas évident d’arrêter les entraînements, les reprendre, tout arrêter à nouveau… La course à pied est devenue une véritable addiction et nous enchaînons désormais les 10 km ! Je pense qu’ajouté à une alimentation saine et une hygiène de vie irréprochable, cet entretien régulier me permettra de profiter d’une certaine longévité. »

>Castors Braine

« Je n’ai pas pu refuser la demande de Fred Dusart, avec qui j’ai toujours gardé d’excellents contacts, de revenir à Braine-l’Alleud. C’est un plaisir pour moi d’être coachée par lui, ainsi que par son assistante Ljubica Drljaca. C’est la troisième fois que je débarque dans le club du Brabant wallon puisque j’étais arrivée pour la première fois pour trois ans en 2013, avant de partir jouer une saison à Waregem en 2016. J’étais revenue la saison d’après avant de repartir, pour deux ans, à Malines cette fois. Notre championnat a commencé il y a quinze jours et nous avons gagné nos deux premiers matches, d’abord de 13 points à Namur, puis de 31 contre Boom, l’équipe qui nous avait mené la vie dure en finale de la coupe de Belgique en octobre. Nous nous déplacerons à Liège Panthers ce samedi. »

>Eurocup

« Jouer cette coupe d’Europe est évidemment un plus, d’autant que la poule H dans laquelle nous avons été versés est fameuse : Saint-Amand, Wavre-Sainte-Catherine, Valence et nous. Les Espagnoles, parmi lesquelles évolue désormais mon amie Céleste Trahan-Davis après sept saisons passées à Braine, ont battu Saragosse de 29 points. Tous les matches se joueront justement en une seule manche à Valence, du 17 au 23 janvier, avec beaucoup de regrets de ne pas pouvoir compter sur nos fidèles supporters. L’ambiance du Pavillon Municipal est extraordinaire en temps normal et ce sera une grande déception de le voir vide. Pour le même prix, on se tapait le nord de la Sibérie ! Il faudra mettre deux équipes derrière pour passer au tour suivant. »

>Gala du sport

« Une consécration ! Il était vraiment grand temps que les Cats soient reconnues pour leurs résultats réalisés au moins depuis 2017. Mais plus encore que ce sacre d’équipe de l’année, je suis très fière de la désignation d’Emma Meesseman comme sportive de l’année et de Philippe Mestdagh comme meilleur coach en 2020. Nous avons quand même terminé troisièmes des championnats d’Europe en 2017 et quatrièmes des championnats du monde en 2018. Cette récompense est le fruit d’un travail de longue haleine avec une équipe quasi inchangée depuis 5 ans. Je regrette juste que Julie Allemand n’ait pas terminé ex aequo avec Emma car elle le méritait tout autant pour tout ce qu’elle a montré depuis plusieurs mois, notamment pour sa première saison en WNBA, et pour tout ce qu’elle a apporté à l’équipe nationale. Cela n’enlève rien au fait qu’Emma est, en plus d’une joueuse exceptionnelle, une personne adorable, humble et proche des gens. Lorsque j’ai perdu mon papa il y a quelques mois, elle m’a écrit des mots très émouvants que je n’oublierai jamais. »

>Eurobasket

« Nous nous sommes qualifiées pour la troisième fois consécutive, mi-novembre, en battant la Finlande et l’Ukraine. Cela n’empêche pas que nous voudrions mettre un point d’honneur à vaincre à nouveau la Finlande le 4 février, puis le Portugal trois jours plus tard, afin de terminer invaincues dans notre poule. Ensuite, notre objectif sera de faire au moins aussi bien en France et en Espagne, entre le 17 et le 27 juin, qu’en République tchèque en 2017. Nous allons sans doute retrouver la salle de Valence que je foulerai en Eurocup avec les Castors. Un signe ? En tout cas, l’un de nos objectifs sera de nous mettre dans le rythme pour les J.O. qui suivront. »

>Jeux Olympiques

« Justement, c’est un véritable rêve de gosse qui va se réaliser pour moi, du 23 juillet au 8 août. L’un de nos objectifs aux Championnats d’Europe sera d’aller le plus loin possible, histoire de prendre du rythme en vue justement de nous rendre à Tokyo dans la meilleure forme possible. Nous serons présents assez tôt au village olympique, histoire d’être dans les meilleures conditions possibles pour y faire des résultats. Nous serons très attendus, mais tout le monde rêve d’une médaille, ce qui constituerait une nouvelle consécration pour nous. 2021 sera mon année ! »

David Barbieux

«Aux J.O. pour mon papa, décédé cette année» Elle ne lâchera rien. - News Marjorie estime avoir vécu une année sans doute encore plus pénible que la majorité d’entre nous. « J’ai eu le grand malheur de perdre mon papa, mon « modérateur ». Il me suivait partout et trouvait toujours les mots pour me calmer dans mes excès. Même si je resterai le boute-en-train que tout le monde connaît, je dois poursuivre ma progression, pour lui. » Les mesures sanitaires n’ont pas été faciles à gérer. « À part au début du premier confinement où on s’est demandé ce qu’il fallait faire ou ne pas faire, je ne me suis jamais entraînée autant, parfois trois heures d’affilée. Mais c’était sans contact, et tout le monde sait que shooter n’est pas suffisant. J’ai beaucoup couru et shooté, en alternant avec la musculation. J’ai quand même profité de quelques semaines pour soigner mes tendons à fond, ce que je n’aurais sans doute pas fait en temps normal ». Ramener une médaille Deux événements positifs ont quand même marqué l’année 2020 de Marjo. « Les qualifications pour les championnats d’Europe mais surtout, celle pour les Jeux Olympiques. Toute petite, je me souviens que je regardais toutes les compétitions à la télé avec mon papa. Désormais, c’est pour lui que je me rendrai là-bas, à Tokyo, afin de ramener une médaille dans mon Borinage natal ». D.B.