L’Union SG proche de la D1A: de quoi ravir le Flénusien Benoît Sotteau

Il est beaucoup question de l’Union ces temps-ci, et pour cause : en tête de la D1B avec une confortable avance sur Seraing, le club bruxellois semble bien parti pour retrouver l’élite, 47 ans plus tard ! Benoît Sotteau, qui a joué sous les ordres de Felice Mazzù, se réjouit de cette perspective.

« Il reste toujours quelque chose d’un passage à l’Union saint-gilloise ! » Si Benoît Sotteau, aujourd’hui actif au FC Flénu, n’a pas connu le plus haut niveau avec les Bruxellois, il en garde malgré tout un souvenir impérissable. « C’est toujours avec attention que je suis les résultats de l’équipe », explique le trentenaire. « Je reste aussi en contact avec pas mal de supporters via les réseaux sociaux ». Des supporters qu’il revoit toujours avec plaisir quand il se rend au Parc Duden. « Cela arrive une ou deux fois par an. À peine entré, je suis vite reconnu et toujours bien reçu. En fait, c’est le genre de club qui n’oublie jamais les joueurs qui ont porté le maillot jaune. Il y a un respect mutuel énorme. Je me souviens d’ailleurs de l’entrée du stade ornée de petits tableaux avec les photos des anciens Unionistes. Y figuraient, bien sûr, les héros qui ont réussi la fameuse série des 60 matches sans défaite, un exploit qui alimente encore les conversations aujourd’hui ». Benoît a joué pour le matricule 10, alors en D3, de 2008 à 2011. « Cette expérience m’a fait grandir, m’a apporté maturité et confiance. C’est là aussi que j’ai découvert à quel point la convivialité, à tous les niveaux, peut constituer une force ».

Pas surpris des bons résultats avec Mazzù

Avec neuf longueurs d’avance sur son plus proche poursuivant, la Vieille Dame de Bruxelles n’est plus très loin de la D1A. « C’est l’Union qui sourit ! Un moment, les supporters ont boudé l’équipe suite aux différentes relégations. Mais ils reviennent désormais en masse. L’arrivée de nouveaux dirigeants étrangers a permis au club de repartir de l’avant, de revoir ses ambitions à la hausse. Je lui souhaite de tout cœur de retrouver le plus haut niveau national. Je reviendrai donc d’autant plus volontiers dans ce stade, mon petit jardin secret, pour suivre des rencontres en compagnie des fidèles supporters de l’endroit ».

Pour Benoît, la nomination de Felice Mazzù n’est pas étrangère aux bons résultats actuels : « Je me souviens de fans réticents quand il était pressenti. Mais je leur ai conseillé de lui faire confiance… en connaissance de cause. Lors de mon passage à Tubize, Felice Mazzù, adjoint, a beaucoup appris de Philippe Saint-Jean, alors T1. Et je trouvais déjà, à l’époque, qu’il avait de bonnes idées ». La réussite du coach carolo à l’Union ne surprend donc pas le Flénusien…

F.Mi.