31/12 08:00 → 01/01 08:00

Aujourd'hui jeudi, une zone pluvio-neigeuse traversera le pays. Des précipitations hivernales se produiront principalement en Haute Belgique. La limite de la neige devrait remonter en cours de journée au niveau de 200-300 m. Les quantités de neige devraient se situer entre 5 et 10 cm en Ardenne, voire localement 15 cm dans le sud de la province de Namur, dans l'est de la province de Liège et dans la province de Luxembourg. Durant la nuit du réveillon, quelques averses hivernales se produiront encore par endroits et des plaques de glace se formeront de manière localisées.