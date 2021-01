Accès payant pour les vélos dans le train: Jérémy Bricq, cycliste, s’insurge

L’accès aux vélos, pliables et normaux, a été gratuit durant les six derniers mois de 2020 dans les trains. En ce mois de janvier, retour à l’ancienne formule! Pour les vélos pliables, c’est gratuit, mais pas pour les vélos normaux. De quoi énerver le conseiller provincial et échevin saint-ghislainois Jérémy Bricq. Lui-même ne se déplace qu’à vélo ou en transports en commun! Il a interpellé le député fédéral Eric Thiébaut.

***** *** ** ************ *************** ***** ******** ** ********* ** ********* *** ****** **** *** ****** **** ** *** ******* **** ** ** ********** ******** ***** *********** *** ***** ****** ** **** *** ************ ********** ********* * ***** ********* *********** **** ****** ** ********* ********* *** ** ***** ***** ***** ** *********** **** **** ********** ********* ****** ************ ** ******* ** **** ****** *** **************** ** ******** ** *************** ******** ** ****** ** ********* ****** *************** ********** ** ********* **** ** ************** ** ******** ******* ******** ******* ***** *** ****** ********* ***** ********** *** ***** ********** ** ***** ******** ******* ** ********* ** **** ****** **** ************** *********** *** ******** ****** ******* ** ** ****** ********* ** ********** ***** ** **** ************** **** ** *********** *************** ** ** ********** *********** ** ****** ** ** ******* ** ** ********* ********** **** *** ***** ********** ** **** *** ********** *** *** ***** ******** ******** **** ** ******** ****** ** ********* **** ** ******** ******** ** ****** ** ******** ** ** ********* ****** ** ********* ******** ** ******* **** ***** ** ******* ** **** *** ***** ********* ** ***** ** ** ****** ****** ** *** ********* ** ************* ** ******* ****** ********* *** *** ******** *********************** ******************** **************** ***** **** ******* *********** *** ******** ******** *** **** ******** *** ************ ***** *** ********* *** *** ** ************ ********* ** ***** ******* ** *** ********* *** ** ********** ******* ****** ***** ** **** **** *** ******* ************* ** ******* ****** ******* *** ** ************* ********** *** **** *** ****** ********* ** ***** ******* *** ******* **** ******** ** ***** *** ******* *** ***** ** ********** ********* **** ********** ****** ** **** *** ****** *** *** ******* *** ***** ******* ********** ********* ** ** **** * ** ******* *** ***** ** *** ********** ******** **** ********** * ** ************** ** ******** **** ********* ** ** ********************