Mons/Jurbise: figure emblématique de la région, Théo est décédé

Le 31 décembre 2020, un personnage bien connu de la région de Mons est décédé. Il s’agit de Téobaldo Sangiacomo, plus connu sous le surnom Théo. L’ex-mineur a tenu un café à Herchies pendant de nombreuses années. Il est ensuite devenu la mascotte du restaurant montois «Chez Théo» de sa fille et son beau-fils. Il est décédé à l’âge de 92 ans de cause naturelle.

** ** ****** ** ** ******** ******* *** ****** ************* ** ** ******* ** **** ******* ********* ********* *********** ***** **** ** ****** ** ****** *** ********* ** **** ********** ****** ** **** ** ** ** ** ********** **** ** *** ******** ** **** *** ********* ** *** ********* ** ******** ** ************ *** **** ******** *** ** ****** ********** ** **** ************* ****** **** ****** ** * **** ** ********* ** ** ********* ** ***** *** ******* *** **** **** *** ****** ** * ***** ***** *** ***** ** ** ***** ********** *** ** ********** ********* *** **** ** ****** ******* *** ***** ** ** ***** ***** ******** *************** *********** ****** **** **** ** ********** ** ******* ** *********** ** ******* ******** ** *** *************** ** ******** ** *********** ** ******** ********** ******* *** ******** ** ********** ****** ********* ************** ***** ** *** ** *** ***** ****** **** ** ***** ***** ******* **** **** ***** **** ***************** ** ******** ** *********** ** ********* ***** ********** ******* ***** ****** ** ********** *********** ************ ** ***** *********** ****** ** ***** * **** ** ******** ** **** *** **** ********** ** **** ** ****** ** ************* ** ** ****************** ************* ********** ****** ****** ** ********** ******************* ******** *** ********** ******** ******* ************ ******** ** ********** ******* * ****** **** ** ****** ******** ** ***** ** ****** ***** *** **** ********** ***** *** ******** **** *** ***** ** ***** ****** ********* ***** ** ********* ******** ***** *** ************* ************ **** ** ***** ** ************* ********** ** ** ******* *** ******** ** ******* ***** ***** ******* *** **** ** ********** *** ********** ********** ***** *** ** ********* ** ***************** ** ********* *** ********** ** ********* *** ** *** ***** ** *** ******* ** ********* ** * ********** **** *** ***** **** * ***************** ********* *** ********** ***** * ******** **** *** ******* ** **** ** ***** ** ** ******* ******* ***** *** ******** ** *********** **** ** **** ** ** **** ***** ****** ********** ********** *** *************** ************** **** ***** ****** ** *** ** *** ************ **** **** *********** *** ********* **** ****** *** ******* ************** ***** ** *************** ** ***** ** *** ** ******** ****** ***** ******* ********** ** ****************** ** ******** ******** ** *** ** ** ******** ** *** ** ******* ***** ***** ****** *** ** *** ** ******* **** *** ******** ****** ** ***** *** ********* ** ****** ******* ** *** ********* ** ******** ** ** **** ** ******* ***** ** ********* ** ********* ******** *** ******* ******* ** *** ********** ***** ** ** *** ******* ********** ********** *************** ** **** ** ***** ********* **** ** ******** ** *** ******** ** ****** ******* ** ***** ** ******* ** *** ** ***** ** ******