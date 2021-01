Mons: séquestré dans son coffre et frappé, après un faux rendez-vous galant

Le tribunal du Hainaut, à Mons, a condamné, ce lundi matin, trois hommes et une femme pour vol avec violence, extorsion, fraude informatique et recel. Le 23 septembre 2019, ils avaient dépouillé dans une ruelle sombre un homme qui avait répondu à une annonce sur un site de rencontres homosexuelles. La victime avait été séquestrée dans le coffre de sa propre voiture… Elle avait aussi été frappée et violentée…