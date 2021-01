Soldes aux Grands Prés à Mons: une baisse de 50% par rapport à l’an passé

A cause des mesures sanitaires, il fallait faire la file pour entrer aux Grands-Prés - Photos et vidéos Eric Ghislain

C’était le premier jour des soldes ce lundi. À cause de la crise sanitaire, «l’événement» avait été décalé à ce lundi pour éviter la foule du week-end. Et cela a été effectivement plus calme cette année. Aux Grands Prés, par exemple, on comptait 50% de clients en moins par rapport à l’an passé. Cela a également été plus calme du côté du Cora d’Hornu.