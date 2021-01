Foot: cartons pleins à Mons-Borinage pour l’association Bomoko

C’est la belle histoire de Noël 2020 : l’appel aux dons destinés à équiper des jeunes footballeurs congolais, a largement répondu aux attentes de Trésor Olungu et de ses collaborateurs. En trois semaines, le Cuesmois Vincent Rousseaux a accueilli plus de 200 généreux donateurs dans son garage !

On s’en souvient, tout est parti d’un constat de Trésor Olungu, ancien joueur doué qui a fait les beaux jours de clubs de football et de futsal de Mons-Borinage. Présent en République Démocratique du Congo, il n’en revient pas du talent qu’il perçoit chaque jour, là-bas, chez des gamins qui évoluent pourtant à pied nus, sur des surfaces en terre très irrégulières et avec des ballons de fortune. Cette vision mêlant tristesse et admiration l’a amené à poser un geste fort. Il a lancé l’association Bomoko dans le but d’équiper dignement ces enfants et ainsi, leur permettre de progresser dans de bonnes conditions. Pour y arriver, il s’est adjoint des « relais » en Belgique, deux amis de longue date en l’occurrence, Tony Lukuamusu et Vincent Rousseaux

L’opération a cartonné, comme en témoigne ce dernier : « J’ai tenu à jour la liste de toutes les personnes qui m’ont apporté un ou des colis entre le 9 et le 30 décembre. J’en suis à 202, entre les individuels et les représentants de clubs. J’ai pris chaque visiteur en photo. Je la postais ensuite sur les réseaux sociaux, avec le logo de l’association. À partir de là, cela n’a plus arrêté. D’ailleurs, j’ai souvent dû appeler Josué et Olivier Olungu, les frères de Trésor, pour venir vider mon garage, qui débordait. Et dire qu’à la base, quand Trésor m’avait sollicité, je pensais accueillir deux ou trois connaissances, sans plus… »

Départ vers le Congo ce 8 janvier

Vincent se fait le porte-parole de Trésor pour remercier les clubs de Flénu, Givry, AS Ghlin, Cuesmes, Hyon, Saint-Symphorien, Mesvin, Baudour, Ste-Odile Dour et Renaissance Mons pour leur collaboration. Ont également contribué, l’IPPJ, la firme Jako, l’ASBL Keeper nº1 et la police de Mons-Quévy, ainsi que de nombreux clubs de mini-foot de Nationales et de l’Entente boraine. Sans oublier quelques initiatives plus personnelles comme les U9 de Mons Nord et les U13 de la Renaissance. Un pote de Vincent Rousseaux a également battu le rappel auprès de quelques clubs namurois.

De quoi remplir le container qui partira ce 8 janvier en direction de l’Afrique, par bateau. « Il y a de tout, bien en rapport avec le foot », poursuit Vincent. « Les gens ont bien compris la cible. J’ai trouvé mignons ces maillots et ces gants de différentes tailles portés par un jeune gardien durant tout son écolage. Par ailleurs, plusieurs clubs n’ont pas hésité à déposer du matériel tout neuf, qui n’a jamais servi. Il y a beaucoup de godasses et de ballons, évidemment. Et puis, certains ont pensé à l’aspect pratique en fournissant des cônes et des plots, essentiels pour assurer des entraînements de qualité. J’ai aussi vu passer quelques équipements d’arbitres. Enfin, les sacs de sports ne manquent pas. Je dois bien reconnaître qu’ils ont bien servi pour rassembler l’ensemble des dons ».

« Ravi d’avoir participé à ce projet »

Le Montois n’est pas resté insensible face à un tel élan de solidarité. « Voir des gens se mobiliser malgré la crise sanitaire, des enfants déchirés, mais heureux, de donner des affaires auxquelles ils tenaient, cela fait chaud au cœur. C’est la preuve que les jeunes de chez nous ont pris conscience que d’autres, ailleurs dans le monde mais du même âge, n’ont pas autant de chance. À partir de là, je suis ravi d’avoir participé à ce projet, d’y avoir sacrifié trois week-ends. Cela n’a été que du bonheur. J’en ressors heureux et, si je peux me permettre, fier. Le jour où j’ai fermé la porte du garage pour la dernière fois, j’avoue avoir été un peu ému… »

La fin d’une belle histoire ? Pas sûr. « Sous forme de boutade, nous avons évoqué un voyage au Congo pour se rendre compte, sur place, de l’utilité et du bien-fondé de la démarche », termine Vincent Rousseaux. « Pourquoi pas ? Tant qu’à faire, je passerais une semaine à entraîner plus spécifiquement les gardiens. Oui, l’idée a été lancée, mais elle n’est pas d’actualité ». La conjoncture actuelle ne s’y prête pas, c’est certain. Mais un beau jour, qui sait ?

F.Mi.