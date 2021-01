Le masque du Gille «C’est une fierté de voir cet emblème sur tous ces visages»

Derrière la société qui produit les masques à l’effigie du folklore binchois, on retrouve trois Belges qui se sont lancés dans cette aventure avant tout pour sauver des emplois et encourager le port du masque. Quelques mois plus tard, leurs créations dessinées en Belgique et réalisées au Portugal ont rencontré un grand succès notamment grâce à leur fabrication made in Europe et à leur style des plus original.