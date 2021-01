Le Decathlon de Cuesmes va réduire sa superficie pour accueillir 2 nouveaux commerces

Le magasin ne fera plus que 4.000 m2. - N.E.

Le Decathlon de Cuesmes ne sera bientôt plus seul sur son site. La superficie du magasin de sport va être réduite de 1.400 m2 afin qu’un autre commerce puisse s’installer dans ce grand bâtiment. Et un second commerce pourra aussi s’implanter dans le fond du parking! Explications.