Basket: janvier s’annonce chargé pour Mons-Hainaut, avec sept matches

Après une semaine de décompression, les protégés de Vedran Bosnic ont repris leur rythme de croisière pour préparer les sept rencontres programmées en janvier. Et ce depuis le week-end dernier, avec des séances programmées à la fois samedi et dimanche.

« À l’exception d’Anthony Lambot et de Lorenzo Giancaterino, tout le monde était au poste lors de cette reprise. Les joueurs ont été testés samedi dernier. Ils l’ont également été ce mardi et le seront encore jeudi », a expliqué Thierry Wilquin. Pour ce qui est de Lambot, le staff médical évaluera la situation dans deux semaines. Pour l’heure, l’arrière montois peut tout faire, sauf jouer au basket. En ce qui concerne Giancaterino, la situation est beaucoup plus nébuleuse. Les explications du manager montois : « Je n’ai pas de nouvelle. La dernière fois que je l'ai vu, c’était le 9 décembre. Je vais l’appeler pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure ».

Ce vendredi, BMH visera la passe de six au Sart Tilman. Au repos depuis plus de dix mois, Liège Basket a retrouvé les parquets, ce mardi à Alost en coupe de Belgique. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’on s’est posé beaucoup de questions sur l’équipe liégeoise. Avec la Covid 19 et son budget rikiki, allait-elle pouvoir poursuivre ses activités ? Finalement, la bande à Lionel Bosco sera bel et bien présente durant cette saison. Avec l’ancien Montois Amaury Gorgemans venu suppléer le départ de Justin Kohadja, qui est parti tenter sa chance à Valladolid en Espagne.

Reggio Emilia : le mardi 26

Après les deux matches en championnat face à Liège, BMH jouera son quart de finale de Coupe de Belgique le mardi 19 janvier à domicile, et le vendredi 22 en déplacement face à Alost ou Liège. « Comme nous devons être à Den Bosch 48 heures avant nos rendez-vous européens, le calendrier, tant en championnat qu’en coupe, a été chamboulé, le match à Limburg United ayant été postposé au 5 mars », a ajouté Thierry Wilquin.

En Fiba Cup, BMH affrontera les Italiens de Reggio Emilia le mardi 26 janvier. Le lendemain, la bande à Bosnic sera opposée aux Hongrois de Kormend, avant d’en découdre le vendredi 29 avec les Grecs d’Iraklis.

C.L.