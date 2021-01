Thomas, le jeune veau sauvé à Quévy, se soigne: le propriétaire sera auditionné

05/01 17:00 → 06/01 10:00

Ce mardi soir, cette nuit et demain matin, il faudra se méfier de la formation de brouillard givrant sur les hauteurs de l'Ardenne. Par ailleurs, sur les régions enneigées des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, il faudra également se méfier de la formation de plaques de glace sur les chaussées rendues humides par la fonte de la neige en journée. Enfin, on ne peut exclure l'une ou l'autre chute de neige localisée, essentiellement au-dessus de 350 m d'altitude.