Voici tous les travaux de voiries prévus en 2021 dans l’entité de Mons

06/01 22:00 → 08/01 06:00

AVERTISSEMENT CONDITIONS GLISSANTES: Cette nuit et jeudi matin, des plaques de glace pourront rendre les routes glissantes par endroits dans le sud-est du pays. Dès la fin de la nuit ou ce jeudi matin, on s'attend également à de nouvelles chutes de neige en Ardenne, et ce jusqu'à vendredi. Au-dessus de 300 à 400 m, il faudra s'attendre à une accumulation de 5 à 10 cm en 24h. Jeudi matin, une fine pellicule de neige pourrait aussi temporairement recouvrir le sol dans les provinces du Limbourg, du Brabant et du Hainaut.