Le Montois Lorenzo Giancaterino temporairement inapte à la pratique du basket

Suite à différents avis médicaux, dont bien évidemment celui du staff médical du club, Lorenzo Giancaterino a été déclaré temporairement inapte à la pratique du basket professionnel en raison d’une blessure chronique déjà constatée en fin de saison 2018-19, et qui a entraîné des douleurs plus importantes en ce début de saison.

« Les douleurs qui sont apparues en ce début de saison m’empêchent de pouvoir m’entraîner et jouer au niveau indispensable à la pratique du basket-ball professionnel », explique le joueur. « Le basket-ball est mon métier et ma passion, mais je dois avant tout penser à ma santé. Je tiens à remercier le club tout entier et en particulier le staff médical qui m’a accompagné durant toute cette période. Je remercie également les supporters et les bénévoles qui m’ont toujours soutenu depuis mes premières années à Mons-Hainaut dès l’âge de 6 ans, lors de mes débuts professionnels et à mon retour au club en 2018. »

Le club respecte totalement l’avis médical et la décision logique de Lorenzo de privilégier sa santé. BMH lui souhaite un prompt rétablissement et espère le revoir sur les parquets dès que son état le lui permettra.