Les coiffeurs du Centre révoltés: «Vous savez, Elio, de base, il a les cheveux gris»

Fermés depuis le 2 novembre 2020, les coiffeurs n’aperçoivent plus le bout du tunnel. Injustice, incompréhension, les indépendants du Centre ont du mal à avaler la pilule. Ils sont de plus en plus nombreux à enfreindre les directives en allant coiffer les gens à domicile et selon nos témoignages, cette pratique permettrait à certains de survivre en cette période difficile.