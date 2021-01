L’amicale de la protection civile de Ghlin est née

Voici quelque temps, la caserne de la protection civile de Ghlin a été démantelée malgré les protestations. Un groupe d’anciens volontaires a voulu créer une amicale, avec pour principal objectif de se rassembler et d’honorer la mémoire des chers disparus. Des réunions, des barbecues sont également prévus dès que possible et ceci afin de continuer à vivre avec leurs souvenirs et l’amitié qui les lient à la caserne de Ghlin.