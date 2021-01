Mons: les travaux de la Maison espagnole reprennent, elle ouvrira cet été

Située au pied du Beffroi, la Maison espagnole (autrefois Maison de la Presse), deviendra à l'été 2021 le lieu dédié aux patrimoines UNESCO. Les travaux, financés à 90% par les Fonds Européens (FEDER), commencent dès ce lundi et concernent uniquement l’intérieur : aménagement du rez-de-chaussée en espace d’accueil pour les visiteurs curieux de découvrir la richesse des patrimoines UNESCO à Mons et dans la région, espace de conférences et d’animations pour les plus jeunes, workshops, activités organisées en partenariat avec différents opérateurs UNESCO sur le territoire régional et international, etc...

