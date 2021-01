Foot-futsal: Tiago Auquier rayonne à Sainte-Odile Elouges

Le centre de formation de Sainte-Odile Elouges compte de nombreux jeunes talents. Tiago Auquier est l’un de ces espoirs prometteurs. Le Wihérisien a commencé le futsal à 3,5 ans.

« Mes parents m’ont mis un ballon dans les pieds dès que j’ai su marcher à 9 mois », décrit le joueur de 8 ans. « J’ai su progresser jusqu’à maintenant grâce aux différents formateurs du club. » Adriano Poli dirige l’équipe des préminimes, celle de Tiago Auquier. Le responsable des jeunes estime que son protégé a une grande maturité. « Il affiche plus un profil défensif », analyse Adriano Poli. « Il est très intelligent sur le terrain malgré son jeune âge. »

L’espoir de Sainte-Odile a le mérite de mettre en avant le collectif quand il est à l’œuvre. Empiler les buts ne l’intéresse pas. « Je me donne chaque fois à fond », dit Tiago Auquier. « J’ai l’habitude d’adresser des passes décisives à mes copains. Je ne dois pas hésiter à donner le ballon, sinon nos adversaires peuvent fermer l’espace vide. Le plus important pour moi est la victoire de mes couleurs. » Hieronym Renard et Adriano Poli font figure d’exemples dans le club dourois. Ils ont commencé le futsal à Sainte-Odile pour finalement intégrer l’équipe première qui s’exprime aujourd’hui en D1 à la Ligue.

En U9 à Mouscron

Tiago Auquier semble avoir les atouts pour les imiter, mais le futsal n’est pas sa priorité. « Je serai sans doute obligé d’interrompre la discipline si j’arrive dans un gros club au football en plaine. » Le Wihérisien de 8 ans n’évolue pas n’importe où. Il défend les couleurs de Mouscron depuis deux saisons. « J’évoluais avant cela au RAQM. J’ai failli rejoindre le club de Valenciennes avant de partir à l’Excel. J’y avais passé un test qui réunissait 80 enfants. Les responsables du club français ont dans un premier temps retenu quatre joueurs. J’en faisais partie et ils m’avaient choisi à l’issue de l’épreuve finale. Je ne me suis pas rendu à Valenciennes car je n’aurais pas disputé de match avant la catégorie des U10. J’ai donc opté pour Mouscron car je tiens à disputer des rencontres. Et puis, le fait d’affronter les gros clubs belges comme Bruges est sympathique. » Tiago Auquier fait partie des U9 élites mouscronnois. Une chose est sûre, Adriano Poli et les membres de Sainte-Odile se régalent devant la progression de leur espoir.

Grégory Lefrancq