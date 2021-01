Stop ou encore? Ils votent «pour» la saison blanche de foot, par défaut

Quelques heures après le basket, c’est au tour du foot amateur de se positionner par rapport à la suite, ou non, des championnats : ce mardi, l’ACFF va tenir une AG extraordinaire. Le temps est cependant compté et les reports successifs ne plaident pas en faveur d’une reprise. Qu’en pensent les acteurs de Mons-Borinage ?

Saïd Khalifa, le T1 d’Hornu, a fait une croix sur la saison depuis le Conseil national de sécurité de vendredi dernier. Décréter la saison blanche constitue donc, à ses yeux, la meilleure solution. La moins mauvaise, du moins. « Les conditions ne sont pas remplies pour reprendre convenablement. Le temps risque de manquer pour garantir une préparation optimale. Du reste, désigner des montants et des descendants au terme d’une demi-saison va fausser la compétition et engendrer des réclamations. De toute façon, la priorité va à la santé. Le reste, et notamment le foot amateur pratiqué par des gens qui bossent en journée, n’est que dérisoire. Je préfère donc tout stopper, oublier 2020-21 au plus vite et donner toutes les chances à un retour sur les terrains en juillet, si possible ».

Le coach des Bleus planche déjà sur le prochain exercice. « Nous sommes en train de fixer un calendrier de reprise et d’évaluer le noyau en fonction de la montée directe en D3 ACFF, l’objectif du club. En trois mois, nous avons pu nous rendre compte que certains joueurs ne cadraient pas avec le projet. Ceci dit, je ne me focalise pas sur les quatre matches disputés jusqu’ici et sur le bilan, plutôt moyen… »

Régime différent en jeunes

Du côté de Mesvin, le président Christophe Houdart est réaliste : « Le scénario idéal, idéaliste plutôt, à mes yeux : reprendre la saison le plus vite possible, et dans toutes les catégories. Mais c’est très utopique vu l’évolution de la crise. De manière « vitale », je vois mal comment redémarrer les championnats et en même temps, promettre les honoraires des ayants droit, si les buvettes ne peuvent pas rouvrir. En attendant, chez nous, joueurs et entraîneurs ont accepté d’être bénévoles jusqu’à ce que l’accès à la buvette soit de nouveau permis ».

Ce qui embête surtout le responsable des Canaris, c’est le régime différent imposé aux jeunes. « Il faut laisser de côté des équipes d’âge et autoriser les U12 et en dessous à jouer. Les U14 ne comprennent donc pas pourquoi les terrains leur sont interdits alors qu’ils peuvent aller à l’école. Pour les plus petits, encore une chance que les formateurs aient maintenu deux ateliers par semaine, tandis qu’un sponsor nous a offert 200 heures d’éclairage des terrains pour les séances du soir ». À propos des catégories supérieures aux U12, un autre problème se pose : « Les parents ont payé la cotisation pour un an. Or, les enfants n’ont joué qu’un mois et demi. Comment faire pour que tout le monde s’y retrouve ? »

Pour le président, la raison l’emporte sur l’envie. « Ce n’est pas ce que je veux, mais il vaut mieux arrêter maintenant plutôt que programmer dix matches sur base d’un calendrier qui sera encore difficile à respecter. Tout ça pour quoi ? Pour arriver à une demi-saison suffisante pour décréter des promotions et des relégations ? Les instances pourraient alors se préparer à traiter d’innombrables recours… En fait, je suis partisan d’une solution radicale, dans un sens ou dans l’autre : une reprise totale ou un arrêt définitif, sachant qu’il est difficile de motiver les joueurs sans perspective et sans… troisième mi-temps. Nous ne sommes que des amateurs, ne l’oublions pas ! »

Dramatique pour les clubs

Enfin, le CQ de la Furia Espanola, Maximino Fernandez, préférerait aussi la poursuite des compétitions. Mais il se rend à l’évidence : « Tout le monde veut jouer, c’est sûr. Cela permettrait de se changer les idées. Mais la santé n’a pas de prix ! Je crois donc qu’on ne va pas échapper à la saison blanche. Je me trouve en Espagne pour l’instant et ici, la situation est catastrophique. La troisième vague se profile. Et le cousin anglais du Covid qui menace… Il vaut mieux arrêter. Maintenant, c’est dramatique pour les clubs, confrontés à des factures qui tombent toujours. Heureusement que personne n’est payé chez nous. Pour l’instant, seuls les enfants s’entraînent et disputent des matches, avec toutes les précautions nécessaires. Mais au moindre relâchement, j’arrête tout ».

F.Mi.