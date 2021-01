Le théâtre « el Borègne » à Flénu est en péril: «La situation est dramatique»

A 65 ans, Christian n'a plus assez de force pour se battre et obtenir gain de cause. - C.M.

Le secteur culturel vit sans conteste sa période la plus noire depuis des années. Du côté du théâtre Cristian Carlens situé à Flénu, on se dit abandonné. Pourtant, leur situation n’est pas uniquement critique suite à la pandémie. Le bâtiment loué par l’ASBL est en mauvais état, dégradé, et nécessite d’importants travaux. Aucun accord n’ayant été trouvé avec le propriétaire, les deux parties règleront désormais leurs comptes via la justice.