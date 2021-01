Basket: Ellyot et les U8 de l’UBC Quaregnon ont carburé au super!

Ce dimanche matin avait lieu le tournoi de « 3 et 3 » du CB Fraternité, en U8. L’occasion pour Elyott et ses copains de l’UBC Quaregnon de bien débuter l’année 2021 en compagnie de l’équipe locale, de la JSE Enghien, de la JS Stambruges et du TEF Kain.

« J’adore jouer au basket », confie le cadet du tournoi. « J’ai 5 ans et je joue déjà depuis deux ans et demi ! Ma maman (Cécile Quintin, NDLR) et mon papa (Erildo Simonetti) me disent souvent que je suis né avec un ballon de basket dans les mains. Cette fois, la route a été hyper longue pour nous rendre à Herseaux, mais ce n’est pas grave car on a bien joué ».

Important pour les U12

Florian Logeot, le coach, est très fier de la progression de ses basketteurs en herbe. « En ces temps difficiles, cela fait vraiment du bien de venir à la salle Hismans pour les entraînements. Les matches sont importants aussi pour évaluer la progression des enfants, même s’il n’y a pas de vainqueur et de perdant en « 3 et 3 ». Je suis en dernière année à l’école normale pour devenir instit. Je suis donc bien conscient de l’importance que peut avoir la pratique du basket chez les -12 ans. Chez les plus grands aussi, mais ils n’y sont malheureusement pas encore autorisés… »

Ilyes est l’un des fers de lance de l’équipe boraine. « Je suis bien conscient que nous avons de la chance de pouvoir jouer, contrairement à nos potes plus âgés. Je ne joue que depuis le mois d’août. J’ai découvert le basket en regardant des matches à la télé et en venant voir les matches de l’équipe première de Quaregnon. J’espère qu’elle pourra bientôt rejouer car cela me manque beaucoup ».

