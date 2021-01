Foot: Chouchoune, célèbre supporter du RAEC Mons, est en bonne voie de guérison

Les nouvelles sont rassurantes concernant l’emblématique supporter de l’Albert, qui a été touché par le coronavirus.

Mi-novembre 2020, une fausse information avait circulé, annonçant malencontreusement le décès de Léopold Lequin, alias Chouchoune, l’emblématique supporter au long cours du RAEC Mons. Avec les réseaux sociaux, la nouvelle avait été rapidement partagée. L’entourage du Montois n’avait cependant pas tardé à rétablir la vérité. En réalité, Chouchoune avait attrapé le coronavirus et se trouvait alors aux soins intensifs de Saint-Joseph, où il était placé dans un coma artificiel.

Depuis, son état de santé a évolué de manière favorable, comme le confirme son neveu, Joaquim Mary : « Nous avons des nouvelles quasiment tous les jours via ma maman, la sœur de Chouchoune. Voilà une petite semaine qu’il est en revalidation à Warquignies, où il est toujours intubé. Mais il va bientôt pouvoir reprendre les séances de kiné. Il revient de loin, c’est sûr, et il a encore un long chemin à parcourir avant d’être totalement sorti d’affaire, mais il est en bonne voie de guérison. À ce jour, aucune date de sortie n’a encore été déterminée ». Une fois encore, nous souhaitons à Chouchoune beaucoup de courage et un prompt rétablissement.

F.Mi.