Mons: ces deux étudiants ont lancé leur propre marque de vêtements

Louis et Alexis ont sorti deux t-shirts: un blanc et un bordeaux. - D.R.

Louis Balcon et Alexis Devilers viennent de lancer «Albadtroze», leur propre marque de vêtements. Les deux étudiants ont commercialisé deux t-shirts et un pull. Et en seulement quelques semaines, ils ont déjà vendu une quarantaine de pièces. Ils travaillent donc déjà sur une deuxième collection.