Cap sur la France pour les Quévysiens du CG Racing

C’est avec un tout nouveau championnat en ligne de mire que William Godefroid abordera la prochaine saison. Si l’objectif prioritaire sera d’engranger un maximum de kilomètres à bord de la Bavaroise, l’ambitieux Dourois compte bien titiller les ténors si les circonstances de course le lui permettent. « Les deux meetings disputés en 2020 n’ont pas rencontré nos attentes avec cette histoire de hauteur de châssis à Zolder, puis un abandon à Zandvoort alors que nous étions largement en tête de la catégorie », explique-t-il. « Emmagasiner un maximum d’expérience dans ce championnat de France sera donc l’objectif. On sait qu’on ne se retrouvera pas directement à l’avant du peloton, occupé par de solides équipages qu’on côtoyait déjà au championnat de Belgique. Je suis heureux de participer à ce calendrier qui nous emmènera sur les tracés du Castellet, de Dijon, du Mans ou encore de Spa, où les pelotons belge et français seront mélangés ».

Un jeune duo qui promet

C’est donc aux côtés de Benoît Philips, de deux ans son aîné, que William Godefroid, 22 ans, aura pour mission de mener le CG Racing jusqu’au drapeau à damiers. « Je connais Benoît depuis 2017 puisque nous étions déjà concurrents en karting. Nous sommes désormais équipiers et l’entente est très bonne. Lui est plus calme que moi et on se complète plutôt bien. Généralement, on enchaîne chacun des relais de 50 minutes à chaque rendez-vous ». Et l’espoir belge de garder dans un coin de la tête son objectif ultime : rallier les 24h de Spa Francorchamps à bord d’une GT sous les couleurs du CG Racing.

T.M.