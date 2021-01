Mons-Borinage: 43 nouveaux cas enregistrés en 24 h

14/01 12:00 → 15/01 10:00

AVERTISSEMENT NEIGE Une perturbation de neige et de neige fondante concernera principalement la partie sud-ouest du pays cet après-midi et ce soir. Durant la nuit de jeudi à vendredi, cette perturbation quittera notre pays par le sud, le temps devenant ainsi progressivement plus sec. Une couche supplémentaire de neige sera possible avec comme quantités: Provinces de Namur et Luxembourg: 5 à 15 cm. Provinces de Hainaut et de Flandre Occidentale: 0 à 7 cm. Provinces de Liège, Brabant et Flandre Orientale: 0 à 4 cm. (principalement la partie sud de ces provinces) PLAQUES DE GLACE Durant la nuit de jeudi à vendredi, on attend des gelées. Il faudra donc être vigilant concernant les plaques de glace et de neige durcie locales.