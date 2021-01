Mons-Bo’: «Cette fois, j’ai dû reprendre mes ciseaux», témoigne M., coiffeur

Pendant le premier confinement, au printemps dernier, M., coiffeur dans la région de Mons-Borinage, avait scrupuleusement respecté l’interdiction d’exercer faite à sa profession. Mais maintenant, c’en est trop. Depuis quelques semaines, il retourne à son salon, en catimini, sporadiquement, en fonction de la demande de ses clientes et clients. Il a peur -«quand je sais que j’irai coiffer le lendemain, je n’en dors pas», confie-t-il- mais il n’a plus le choix. Et puis, il croit profondément en son métier. Plaidoyer pour la coiffure.

*** ** ***** ******** *********** ************ ***** ******* ** ******** ******** **** ** ***** *** ******* *** *********** ** * *********** ** ********** ** **** ******** *** ******** ****** ****** ******** **** ** **** **** ** ****** ****** ** ** ******** ************** ********* ****** ** ******* ******* **** ** ******* ** ************** **** ****** ********** ******* **** ********** ** ** ******* **** ** ********** ************** ********** ********** ******* **** ********** ** *** ********* *** ****** ** ********* ** ****** ***** **** *********** ***** ** ********* ******* **** ****** ******* ** *** ******** ***** **** ** ******** ******** ***************** *** ******** ******* ********* ****** *** **** **** **** **** ************* *** ** ** **** ** ******** ******** ** ***** ******* ** * ********* ** ********* *** ************** ** *** ******** ********** ******** *** *** ************ ******* ********** ************* ** ** ******** ************ *** *********** ******* **** ** ***** ** ** *********** **** ****** ** ***** ****** ** ***** **** ***** ******* **** ** ******* ** *** ****** ** ************* ** ** *** ** ******* ******* ******** ****** *** **** ** *** ********* ** *** ************* ** **** ******* *** ***** ***** *************** ******* *************** ** ** ****** ***** ************ *** ****** ****** **** **** ** ****** ************* **** *** **** ***** ***************** ** ******** ******* ***** ****** ***** ********** *** *** ****** ** ******** ****** *** ***** ** ************** ********* ****** **** ************* *********************** ************* ** ******* ** ********** ** **** ** **** **** ** ***** **** **** *** ******** ** ** ***** ** *** ** ** **** *** *** ****** *** ********************** ** ***** ********* ** *** *********** ********** ******* ************ ****** ********* ** ** ****** ************************* ****** ** ********** ** **** ** ** **** ** ****** *** ******* *** ******* *** ***** ***** **** **** ** ** **** ******** ******* ** *** ********** **** ** ********** ** *** ******** ** ****** ********* ********* ** **** ******* ** ******** ** ***** **** **** ** **** ***** ************ ** **** ****** **** ********************** **** ***** ** ******** *** ***** ********** ** *** ********** ************ **** ********** ********** ** *** ******** **** *********** *********** ******** ** **** *** ****** ******* **** ******* ****** ** ***************** **** *** ** ****** **** ** ***** ** **** ****** *** **** ***** ******** ** ****** ********* ** **** ** *** ** ********** ***** *** *** **** ****** ******** ***** ****** ***** ** ********* *** **** ****** ****** *** **** ** ************ ******* ** ******* ************ ****** ***** ********* ** ** *********** ** *** ** ********** ** **** ****** *** ***** ****************************** *********** *************** **** ***** ******* ******************* ** ******* *** ****** ** ******** **** ******** ********** ********* ******* *** ******** *** **** **************** ** * **** ***** ********** ******* ******* *************** ********* **** ** ********* *************** ******* *** ** ******* ** ** ******* *********** ************ ********** **** *** ******** ******** *** ******** ** **** ** **** **** ******* ************* ** ** **** ** **** ** ** ****** ** ******* **** ** ******* ********* ** ****** ****** ************ ** ****** **** ************ ** * ****** ** ****** **** ** ******* **** ***** **** ** ******* ** ********* ** ******* **** *** ******** ** **** ** ******* ** *** ** ****** ******* ************ ************ *********** ***** **** ***************