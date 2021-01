St-Symphorien: coiffeur-barbier, il va rouvrir en février pour une action symbolique

14/01 16:00 → 15/01 10:00

AVERTISSEMENT NEIGE Une perturbation de neige et de neige fondante concernera principalement la partie sud-ouest du pays ce soir. Cette nuit, cette perturbation quittera notre pays par le sud, le temps devenant ainsi progressivement sec partout. Nous prévoyons, en plus de la couche de neige déjà tombée, une couche supplémentaire de neige ce soir et encore temporairement cette nuit, avec comme quantités: Provinces de Namur et Luxembourg: 5 à 10 cm. Provinces de Hainaut et de Flandre Occidentale: 0 à 6 cm. Provinces de Liège, Brabant et Flandre Orientale: 0 à 2 cm. (principalement la partie sud de ces provinces) PLAQUES DE GLACE Cette nuit, on attend des gelées généralisées. Il faudra donc être vigilant concernant les plaques de glace en de nombreux endroits mais aussi localement avec les plaques de neige durcie.