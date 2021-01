Mons-Bo: les esthéticiennes sont elles aussi à bout, témoignages

Audrey, de «Pause et Pinceaux», projette d’ouvrir un institut mais c’est retardé. - D.R.

Les esthéticiennes ne peuvent pas non plus reprendre le travail. C’est l’incompréhension dans le milieu. Les règles d’hygiène ont toujours été très strictes. Les esthéticiennes les ont renforcées pour éviter les risques de contamination, et elles sont malgré tout à l’arrêt. Trois esthéticiennes, à bout, témoignent.