La PJF de Mons-Tournai dresse son bilan 2020: «une année noire pour les meurtres»

La police judiciaire fédérale de Mons-Tournai dresse son bilan 2020. Il est fortement impacté par la crise sanitaire et le confinement. Si certains phénomènes criminels comme les vols ont connu une baisse significative, la PJF a noté une augmentation importante de la cyber criminalité (hacking, ransomware…) et de la criminalité liée à internet (escroqueries, tromperies…). La problématique des violences a également augmenté, la PJF a dû faire face à une année noire en matière de meurtres et d’assassinats. Côté chiffres, cela représente 222 enquêtes ouvertes en 2020, ainsi que près de 8 millions d’euros saisis.

