Jogging: «J’me bouge pour mon club» version 2.0

Peu avare en événements virtuels depuis que la crise sanitaire est venue frapper à la porte des joggeurs, le Zatopek Magazine va bientôt repartir pour un tour.

Concrètement, il va permettre aux clubs qui le désirent de faire marcher ou courir leurs membres, mais pas seulement ! De fait, fort de près d’une année d’expérience dans l’organisation d’événements de ce type, le célèbre magazine portant le nom de l’ancien coureur emblématique a pris en compte les remarques qui lui ont été faites et s’est adapté. « Les activités seront plus variées. Cette fois, pour atteindre l’objectif kilométrique collectif, en plus de la marche et de la course, il sera possible de nager et de faire du vélo. Évidemment, un coefficient sera prévu pour diviser les kilomètres réalisés à vélo et multiplier ceux réalisés en nageant. Dit autrement, les kilomètres nagés et roulés seront « traduits » en kilomètres marchés ou courus pour garder une base commune pour tous, clubs et participants », commente l’organisation pour présenter son « J’me bouge pour mon club » 2.0 .

À la clé : 1.000 €

Des centaines de milliers de kilomètres seront donc une nouvelle fois parcourues (la barre symbolique du million avait été franchie lors de la première édition) aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles dans le but d’élire le club le plus prolifique. Il faudra encore patienter un peu pour connaître les détails de la nouvelle édition. Si une récompense de 1.000 € est encore à la clé pour plusieurs centaines de clubs, on risque d’assister à un nouveau succès retentissant !

C. Carlier