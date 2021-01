Mons: deux employées de justice, licenciées depuis, reconnues coupables

15/01 20:00 → 17/01 00:00

PLAQUES de GIVRE ou de GLACE Cette nuit, les gelées seront généralisées. Il faudra donc être vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits. NEIGE: Ce samedi, en début d'après-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'après-midi et finalement l'est du pays en début de soirée. Elle quittera la Belgique dimanche matin. Une accumulation de neige sera possible en de nombreux endroits, au moins temporairement, avec les hauteurs suivantes: Province de Flandre Occidentale : de 1 à 3 cm Provinces de Hainaut, Flandre Orientale, Brabant, Anvers, Limbourg : 2 à 5 cm Provinces de Namur, Liège et Luxembourg: de 5 à 10 cm