Jurbise: en 2020, le nombre de vols dans les habitations a baissé, annonce J. Galant

16/01 23:00 → 17/01 07:00

NEIGE: La zone de neige continuera de se décaler vers l'est pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les précipitations se transformeront rapidement en pluie sur le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes (jusqu'en fin de nuit: -de 1 à 4 cm/6h dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg; -de 0 à 3 cm/6h dans les provinces du Limbourg, d'Anvers, du Hainaut et du centre du pays. Dimanche, on prévoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journée. PLAQUES de GLACE En de nombreux endroits il faut faire attention au plaques de glace. En Basse- en Moyenne-Belgique, les températures deviendront légèrement positives en cours de nuit depuis l'ouest.