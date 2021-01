Mons: il ouvre un site de commerce en ligne pour les commerçants locaux

Depuis le début de la pandémie, les commandes en ligne sont de plus en plus à la mode. Pour soutenir les commerçants de la ville de Mons, Franco Cianciavecchia a décidé de lancer sa plateforme en ligne. La particularité du site? Chaque client pourra acheter différents produits chez plusieurs commerçants et recevra tout en un seul colis.