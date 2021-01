Mons-Bo: Maxime, barman, livre des cocktails à domicile (vidéo)

Maxime, 22 ans, a été formé à Barcelone. Il est barman au Be Well Bar à Lens. - E.G.

Maxime Style s’est lancé dans la livraison de cocktails à domicile. Le barman du Be Well Bar à Lens s’est retrouvé du jour au lendemain à l’arrêt en raison des mesures sanitaires actuelles. Son activité complémentaire est un appel à l’aide, un moyen de s’en sortir. La livraison est gratuite sur Mons et alentours à partir de 30 euros d’achat.