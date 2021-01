Foot: Maxime Renaut et Romain Mabille réagissent à leur éviction du Symphorinois

Le directeur technique démis de ses fonctions, ainsi que trois formateurs ! Il fallait s’en douter, la récente décision de Fred Hinnens, le président du Rapid symphorinois, a suscité pas mal de commentaires. Quant aux personnes nommément citées, elles ont souhaité donner leur version.

« C’est un véritable coup bas, un coup de couteau dans le dos de la part du RFCR Symphorinois pour lequel je me suis tant investi depuis mon arrivée en janvier 2020. Autant d’investissement pour en arriver à ce résultat, à cette considération, c’est décevant ! » Maxime Renaut, le directeur technique, n’a pas encore « digéré » son éviction. En attendant, il tient à réagir par rapport « aux affabulations diffamatoires » relayées dans notre édition de ce samedi 16 janvier.

« La réunion du 20 décembre a effectivement été très constructive. Les bases d’une fin de saison plus sereine étaient posées. Malheureusement, certaines décisions du comité ont de nouveau fait bondir les formateurs, rompant totalement la confiance de ces derniers. La dernière intervention auprès du comité avait pour unique objectif de rétablir un dialogue constructif. Malgré tout, cette situation catastrophique a mené aux décisions que nous connaissons. C’est dommage, vraiment regrettable, car un travail de qualité était souligné chez les jeunes ».

« J’ai juste tenté de tempérer les choses »

Pour Maxime Renaut, « lorsque la confiance est ébranlée à ce point, il est nécessaire de se séparer. Je déplore cependant la tournure des événements car, contrairement à ce qui a été affirmé, je n’ai joué aucun rôle dans cette fronde contre le comité, si ce n’est d’avoir tenté de tempérer les choses de chaque côté. Quant à l’éventuelle cabale orchestrée par les destitués, que M. Hinnens se rassure : je ne rentre pas dans ce type de manigance ».

L’ancien DT va tourner la page au plus vite afin de se concentrer sur d’éventuels nouveaux projets. « Pour le moment, je compte profiter de ma famille et me recentrer sur les priorités. J’en profite pour remercier les nombreuses personnes qui m’ont adressé des marques de sympathie ces derniers jours. Les amis du ballon rond qui me connaissent, savent que je suis une personne dévouée pour la formation des jeunes. Et au fond, c’est ce qui compte le plus ».

F.Mi.