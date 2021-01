26% de décès en plus à Mons-Borinage en 2020: voici la situation commune par commune

18/01 21:00 → 19/01 11:00

NEIGE / PLUIES VERGLAÇANTES En fin de nuit et mardi matin, on prévoit des chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne au-dessus de 500 m d'altitude. Une accumulation d'un à quelques centimètres de neige fraîche sera possible. Ensuite, les précipitations tomberont sous forme de pluies, qui pourraient localement verglaçantes. PLAQUES DE GLACE Cette nuit, il y aura un risque de formation de plaques de glace localisées en haute Ardenne.