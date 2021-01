Basket: Mons-Hainaut veut confirmer, en Coupe de Belgique aussi

Les jeunes basketteurs belges n’éclosent souvent qu’à 22 ans. Parce que certains poursuivent des études, ou parce que leurs coaches restent frileux à les lancer. « Mons forme les meilleurs, mais ce sont souvent les autres qui en profitent : j’ai grandi avec Simon Buysse, devenu cadre… à Ostende », acquiesce Zaccharie Mortant, originaire de Dour et formé à Jemappes depuis le baby-basket ! « Une fierté. » Qu’il lui a néanmoins fallu cultiver. Car celui qui avait marqué les esprits dès 2016, en remportant le concours de dunk des championnats du monde 3X3 des moins de 18 ans – « parce que j’avais assuré le show au Kazakhstan » –, avant de ramener une médaille d’argent européenne, a dû longtemps patienter. « Après un premier contrat de 4 ans, j’ai rempilé pour 2 saisons et j’ai enfin la conviction que ma carrière débute. » Logique puisque ce meneur de 1,92 mètre réputé pour ses qualités athlétiques et défensives a atteint l’âge belge de la maturité : 22 ans !

La clé ? La défense !

« Ça fait plaisir de participer à nos victoires. » Les Montois en ont compilé 7 en championnat sans goûter à la défaite, la meilleure entame du club. Et ils enchaînent ces mardi et vendredi avec un quart de finale de Coupe face à Alost, avant de disputer leur poule d’Europe Cup sous bulle, à Den Bosch aux Pays-Bas, du 26 au 29 janvier. « Cette cadence fait de notre adversaire suivant la seule priorité. Mais que ce soient les Okapis (NDLR : qu’ils ont battus 79-70 en décembre) ne change pas la clé : la défense ! Personnellement, ça a toujours été ma force : mettre la pression sur le meneur, l’empêcher d’obtenir le ballon… Peu importe l’opposant, j’y prends plaisir, parce que cette énergie me nourrit en attaque. Enfin, surtout en match. »

C’est là le grand changement : désormais, « Zac » s’extirpe du banc, 15 minutes en moyenne, pour 4 points, 2 rebonds et 2 assists, au-delà de l’intensité qu’il imprime en relais de l’Américain Jabril Durham. « Ce banc, je ne l’avais pas quitté lors de la finale de Coupe perdue il y a 3 saisons à Forest National. Alors j’espère bien y retourner : on veut gagner cette compétition ! Mais on ne se met pas de pression : ce mardi, c’est comme une première mi-temps. » Le premier aussi des 5 matches qui se profilent en 11 jours, alors que les blessés ne manquent pas (voir ci-dessus). « Même Igor (NDLR : Mintogo, de retour dans son club formateur à 21 ans) joue dès sa première saison pro : ça ne se serait jamais produit avant ! »

« Heureux de ma vie »

Cette profondeur s’accompagne d’un casting réussi des trois nouveaux étrangers, « ce qui nous confère de la continuité et stimule l’atmosphère ». Bref, les Montois vivent cette saison très particulière avec le même sourire que Zaccharie Mortant. « Je suis heureux de ma vie et jamais arrogant. J’ai été éduqué pour toujours conserver les pieds sur terre. Et je veux être un exemple pour les enfants : je n’oublierai jamais le jour où un joueur m’a refusé un autographe. »

STEPHANE DRUART