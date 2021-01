Football: Michel Tommasi nouveau T1 du Borina Quaregnon

Plus d’un an sans foot. - G.L.

Michel Tommasi n’était pas parvenu à éviter la relégation en P4 avec le FC Thulin lors de sa dernière expérience à la tête d’une équipe. Il avait décidé, après cela, de se déconnecter du football. « J’ai commencé la discipline quand j’avais six ans et j’y étais actif depuis tout ce temps-là », rappelle le nouveau coach du Borina Quaregnon. « J’ai fait un pas de côté pour me ressourcer. Je n’ai quasiment plus été voir de match durant un an et demi. »

L’ancien entraîneur de l’Athletic Quaregnon-Wasmuël se sentait prêt à relever un nouveau défi. « J’ai pas mal réfléchi avant de donner ma réponse au comité du Borina. Je connais bien Johnny Delbauve et je trouve qu’il a du mérite par rapport à ce qu’il a apporté au club. Je lui ai d’ailleurs envoyé un message afin de savoir si cela ne le dérangeait pas que je lui succède. »

