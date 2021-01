Foot: «Wouters qui rempile? Un super transfert», confie le président de Mesvin

Arrivé au terme de son premier « contrat » de deux ans avec le Léo mesvinois, Sébastien Wouters vient de s’engager pour une saison supplémentaire. Dans la foulée, les autres membres du staff ont été confirmés : Nicolas Blairvacq (T2), Eric Wauters (entraîneur des gardiens) et Francis Lopez Gonzalez (délégué).

« Nous ne comptions pas lancer les grandes manœuvres maintenant, c’est un peu tôt », explique le président Christophe Houdart. « Mais dès lors que nous avons appris que certains de nos joueurs suscitaient pas mal de convoitises, nous avons décidé de nous mettre à table pour envisager la suite. Pas le choix, si nous voulons proposer un projet qui tienne la route ».

Pour commencer, le comité du stade Canon s’est logiquement penché sur le poste de T1. Le club et Sébastien Wouters n’avaient visiblement pas envie de rester sur une année tronquée par la crise sanitaire. Ils ont donc discuté en vue de prolonger la collaboration. Et ce lundi, ils sont tombés d’accord sur un nouveau mandat d’un an. « Nous en sommes heureux », poursuit le dirigeant. « Pour le Léo, c’est comme un super transfert ! C’est une chance réelle de pouvoir à nouveau compter sur cet entraîneur diplômé, dont la qualité du travail n’est, du reste, plus à démontrer. Nous savons que tôt ou tard, il va exercer sa passion à l’échelon national. Pour la stabilité du club, nous espérons évidemment que son départ survienne le plus tard possible. Ceci dit, et nous avons été clairs là-dessus, nous ne le retiendrons pas s’il a un contact plus haut dans la hiérarchie ».

« Garder au maximum l’effectif en place »

Et de préciser : « Si la campagne 2020-21 s’était déroulée normalement, nous n’aurions pas su le prolonger un an de plus. Parce que « Wout » a l’étoffe pour entraîner plus haut. Je dirais même que le Léo n’a pas l’étoffe d’un coach comme lui. En tout cas, quoi qu’il advienne, il aura marqué l’histoire du « nouveau » Mesvin ».

Aucun joueur du noyau formé pour l’exercice 2020-21 n’a encore été rencontré. « Mais nous allons tout mettre en œuvre pour garder au maximum l’effectif en place », termine Christophe Houdart. « Et si l’un ou l’autre élément devait nous quitter, il serait remplacé par un gars de même niveau, si pas plus fort ». Staff, groupe : c’est sûr, il faudra encore compter avec les Canaris…

F.Mi.