Basket: BMH a très mal géré le dernier quart-temps face à Alost, en Coupe

Après avoir parfaitement géré la première demi-heure, les Renards ne sont pas parvenus à empêcher la remontada alostoise. Les sorties pour fautes de Spencer et Smith n’ont pas arrangé les affaires montoises. Rien n’est perdu, mais il va falloir sortir un gros match, vendredi, chez les Okapis.

Mons-Hainaut 79 Alost 80 Q.T. : 21-9, 20-16, 20-24,18-31 Mons : 18/32 à 2 pts, 6/17 à 3 pts, 25 lfs sur 29, 27 rbds, 11 ass, 23 fp, Smith et Spencer sortis pour 5 fautes. SMITH 5+4, Lambot 0+0, BARNES 11+4, Spencer 1+0, DURHAM 8+17, Cage, Mintogo 4+4, Mortant 2+5, VAN CAENEGHEM 1+0, Jean-Philippe, PENAVA 9+4 Alost : 18/33 à 2 pts, 7/20 à 3 pts, 23 lfs sur 27, 29 rbds, 7 ass, 27 fp, Mihailovic sorti pour fautes. Mc Griff 0+0, MIHAILOVIC 9+13, MARAS 5+6, VUGOSEVIC 5+13, Van Den Eynde, Ledegen, Geukens 0+12, Badji 4+2, MARCHANT 0+7, Schauvlieger, KUTA 2+2, Temmerman

À l’exception de Giancaterino (hanche) et Bronchart (ligaments croisés) forfaits pour toute cette saison, Vedran Bosnic pouvait s’appuyer sur l’ensemble de ses forces vives pour cette première manche face aux Okapis. L’arrière Anthony Lambot (fracture du radius) avait reçu le feu vert la veille alors que le capitaine Justin Cage (petite déchirure au niveau de la cuisse) figurait également sur la feuille de match. Cela étant, il n’entrait pas dans les intentions du coach, de précipiter les choses avec ses deux blessés.

Dès l’entame, les deux formations mettaient l’accent sur l’intensité défensive pour annihiler les velléités offensives de l’adversaire. L’histoire repassait les plats pour Penava, crédité de deux fautes après trois minutes. Mons allait s’octroyer un viatique appréciable aux dix minutes grâce à l’omniprésent Barnes (11 pts) et à une belle réussite aux lancers (8/10). Alost était ensuite dépassé par la fougue et la vitesse de son adversaire qui portait son avance à 17 pts (26-9) au début du second quart. Les sorties pour fautes de Spencer (2) et Smith (3) contrariaient les plans du coach Bosnic, obligé de modifier ses batteries : 28-24 (17e).

Sortie pour cinq fautes de Spencer

Mons faisant du surplace, Alost ne se privait pas de grignoter les économies des locaux avec Mihailovic à la manœuvre. Rien ne fut offert à l’équipe montoise qui a pu compter sur le Bosnien Penava (4/4) pour remettre son équipe à flots un peu avant la pause : 41-25 (20e).

Le retour au jeu voyait Durham (8 pts consécutifs) répliquer aux triples de Mijailovic (2x) et Maras : 53-41 (26e). Alost avait retrouvé son fonds de commerce grâce au Monténégrin Mihailovic (13 pts au 3ème quart) que personne ne savait arrêter. Cela étant, Mons-Hainaut allait conserver une bonne partie de son viatique grâce à ses jeunes Mintogo et Mortant : 61-49 (30e).

En l’absence de Durham, Alost recollait, en deux minutes, aux basques des Montois grâce aux lancers de Vujosevic et à la vista de Geukens : 61-58. S’en suivait la sortie pour cinq fautes d’un Spencer pas du tout inspiré, une nouvelle idiotie de Van Caeneghem et la mainmise des Okapis sur ce dernier quart : 66-67 à l’entame du money time. Avec 12 pts inscrits lors des dix dernières minutes, Geukens a été le grand artisan de la remontada alostoise.

CHRISTIAN LAURENT