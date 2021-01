Mons-Borinage: un projet de recyclage de couches-culottes et serviettes hygiéniques

Le but: recycler le plastique présent dans les langes et serviettes hygiéniques. - Illustration Pxhere

Ils représentent 8% des déchets des ménages et sont pour l’instant directement incinérés après usage. On parle ici des couches-culottes pour enfants, mais aussi pour adultes, et des serviettes hygiéniques. Une étude est en cours pour valoriser ce type de déchets, comme cela se fait déjà avec les déchets médicaux. L’objectif: en extraire du plastique qui peut resservir dans l’industrie. L’étude est réalisée chez AMB Ecosteryl, à Mons!