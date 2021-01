Saint-Ghislain / Marcinelle: Solène, 13 ans, à nouveau portée disparue

Solène, une jeune fille de 13 ans originaire de Tertre, est portée disparue depuis ce jeudi. Solène avait déjà fugué dimanche dernier à Saint-Ghislain en laissant des messages inquiétants sur les réseaux sociaux, provoquant une énorme mobilisation citoyenne et policière. Elle avait été retrouvée saine et sauve. Ce jeudi, la jeune fille s’est enfuie de Marcinelle et n’a plus donné de nouvelles à sa famille. Child Focus diffuse un avis de recherche.

