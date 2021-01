Lens: Florjan, menacé d’expulsion, alors qu’il vit et travaille ici depuis 12 ans…

Christophe Van Holsbeke et Florjan, son ouvrier qualifié. - A.U.

C’est un appel à l’aide que lance Christophe Van Holsbeke, patron de l’entreprise CVH à Lens, spécialisée en toitures et ossatures bois. L’Office national des étrangers menace de renvoyer Florjan Cenaj, son ouvrier qualifié de 36 ans, en Albanie. Or, cela fait 10 ans qu’ils travaillent ensemble. «Il n’a peut-être pas de carte de séjour, mais il paie ses taxes et a un contrat de travail en Belgique», souligne le patron.