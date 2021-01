Futsal: le Jurbisien Quentin Joly va découvrir l’élite luxembourgeoise

Quentin Joly a d’abord joué au foot « classique ». Il a notamment suivi la filière des jeunes aux Francs Borains et au RAEC Mons, où il a bien progressé. Ses aptitudes n’ont d’ailleurs pas laissé indifférents les entraîneurs du centre de formation du LOSC, une référence en la matière. « J’avais passé les tests et je devais l’intégrer. Mais mes résultats scolaires laissaient alors à désirer, si bien que mes parents n’ont pas voulu que je continue seul à Lille. J’en suis sorti dégoûté du foot en plaine ! J’avais 18 ou 19 ans. Pour pallier, je me suis donc tourné vers le futsal, qui correspond à mon style et à mon profil. À l’aise sur le plan technique et toujours vif malgré mon âge, je me sens bien dans le rôle d’organisateur ».

« Pour mes grands-parents »

S’il s’est forgé une expérience certaine au fil des saisons, Quentin a aussi gagné en maturité et en réflexion. Ainsi, comme il n’est jamais trop tard pour faire marche arrière, il a revu son jugement par rapport au foot traditionnel : « De fait, un de mes prochains objectifs consiste à réintégrer une équipe en tant que joueur », lance-t-il. « À cette occasion, j’aimerais retrouver un certain niveau. La D3 ACFF, au minimum. J’ai déjà quelques touches… »

Pour relever ses défis, le Jurbisien peut compter sur un entourage bienveillant. « Réussir en salle et en plaine, c’est ma façon de remercier mes grands-parents, auxquels je dois énormément. C’est en leur mémoire que je mets toutes les chances de mon côté. J’en profite aussi pour remercier ma compagne Aurélie, compréhensive et positive à l’égard de mes projets, ainsi que Gaby Ouanane, Sofiane Bennacer et Cédric Detaille, des coaches aux conseils toujours avisés. Sans oublier la famille Blampain et Vincent Rousseaux, très humains et toujours disponibles en cas de besoin ».

F.Mi.