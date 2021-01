Trafic de stups au Borinage: les gérants de 2 restos condamnés, 900.000€ confisqués

Ils étaient actifs dans un trafic de cocaïne et de cannabis à grande échelle - Photo News

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut a rendu son arrêt, vendredi, dans le cadre de l’affaire impliquant deux frères, leur père et des amis dans un vaste trafic de drogues dont les bénéfices étaient blanchis dans la gestion de deux restaurants italiens situés dans le Borinage. Le jugement est quasiment confirmé et la note est très salée: deux immeubles sont confisqués, ainsi que la moitié des parts sociales dans une société de restauration et un peu moins de 900.000 euros!