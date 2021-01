Football: l’Athletic Quaregnon proche du point de rupture!

Dépôt de bilan ! Des clubs amateurs vont avoir du mal d’y échapper, victimes des dommages collatéraux de la pandémie. Et plus on descend dans la hiérarchie, plus le risque semble important. L’Athletic Quaregnon n’en est pas encore là, mais cela ne sent pas très bon.

« Nous devons encore en discuter, et ce n’est bien sûr pas ce que nous voulons, mais vu la situation, nous sommes sur le point d’abandonner », lance « Momo » Lashaf, T1 de l’équipe A et responsable sportif de l’AC Quaregnon, pensionnaire de P4. « Nous devions nous pencher sur le budget pour envisager la prochaine saison. Mais comment entrevoir l’avenir sans aucune rentrée durant les cinq derniers mois et donc, sans le moindre euro en caisse ? Sans parler des factures qui doivent encore être honorées… Nous ne pouvons pas continuer ainsi ».

« Aujourd’hui, il faut survivre »

En temps normal, il n’est déjà pas facile de vivre pour un « petit » club, avec ses moyens limités. « Aujourd’hui, c’est de survie qu’il faut parler, car les moyens ont encore été réduits par la crise sanitaire », poursuit Lashaf. « J’ai entendu parler d’années, sans doute de souffrances, pour rattraper tout ce qui a été perdu. Combien de clubs se remettront de cette épreuve ? »

Au niveau sportif, le T1 n’est pas plus avancé. « Nous espérions pouvoir reprendre et sonder les joueurs pour la saison suivante. Mais vu le contexte, nous n’avons aucune nouvelle. Au début, j’ai réussi à en avoir quelques-uns pour aller courir. Mais sans compétition en guise de carotte, ils ont abandonné. Nous sommes en P4, ne l’oublions pas. Ils aimeraient s’entraîner, mais c’est interdit. En attendant, pas mal de gars ont pris du poids, et je n’ose pas imaginer les efforts à fournir avant de disputer à nouveau un match de championnat ! » Et pourtant, tôt ou tard… À condition bien sûr que le club tienne bon d’ici là.

