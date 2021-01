Nouvelles mesures Covid ce vendredi: une petite lueur d’espoir pour la Saint-Valentin

Ce vendredi 22 janvier 2021, responsables politiques et experts se sont entretenus lors d’un nouveau Comité de concertation. Si la situation sanitaire semble stable ces dernières semaines et que l’effet des fêtes de fin d’année et de la rentrée scolaire ne s’est pas réellement fait remarquer, les nouveaux variants ont fait changer les choses. Voici toutes les décisions qui ont été prises par les autorités.