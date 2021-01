Brugelette: le parc animalier Pairi Daiza est prêt à accueillir le public

23/01 16:00 → 24/01 06:00

NEIGE Une perturbation transitera sur le pays à partir de la France en deuxième partie d'après-midi, ce qui conduira à des chutes de neige essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, il s'agira de pluie et de neige fondante. Dans l'extrême ouest, le temps restera en grande partie sec bien qu’une averse hivernale ne soit pas exclue dans le nord-ouest du pays. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions. Au sud du sillon Sambre et Meuse, nous prévoyons cette après-midi et demain matin une accumulation de neige comprise entre 2 et localement 6 cm. PLAQUES DE GLACE Cette nuit, les températures deviendront négatives sur la plupart des régions; l'eau présente sur certaines parties de la chaussée pourrait alors geler et conduire à la formation de plaques de glace.