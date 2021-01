Le monde de la nuit dans la tourmente: réouverture du Pulse peu probable à Pecq

C’est la fin d’une ère: le Pulse Café de Pecq ne rouvrira plus dans ses locaux, suite à des loyers impayés. Pour toutes les boîtes de nuit de la région, la situation est compliquée, voire dramatique. Pulse Café, Come Back ou Pop Café: le monde de la nuit craint de voir arriver son extinction pure et dure.

********** ******* ** **** ** ****** *************** **** ********** *** ******* ** **** ** * * ****** ** *** *********** ** *********** *** ****** *** *** ** *** ******** *** ******* ** ***** ** ****** ** ***** ***** ** ***** ** ************ *********** **** ** **** *** ** ******* *** ******* ** ***** **** ****** ******** *********** ** * ******* ****** ** ******* ************ ** * *** ***** ** ****** ** ***** **** *** ********* ************ **** *** *** ******* ****** ************** **** ** * *** ******** ***** ************* ******** ********** ******* ******** ********* ** ***** ***** ** ***** ******** **** ** ***** ** **** ******** *** ** ******* ** *** ****** *********** ******** ** ***** ******* ** ********* *** **** ** **** *** *** ***** ** * ****** ************ *** ** **** ******* **** ** ************* ** ** **** *** ** ******** ** ********* ******************* ******** **** ****** ** ****** ********** ** *** ***** ****** **** **** ****** ********** ******** ** ****** ****** ***** ************ ** ********** **** **** *** ************** **** ** ************ ** *** *** ****** ********* **** *** ******* **** *************** ** ** ******* ************** ************ *** ********* **** ***** ****** **** ** ***** ****** ** ************* ** ********* ******** **** ** ****** ** **** ** *** ******** **** ** ****** ** ***** ** ****** ********* ********** ********* *** **** **** **** ****** ****** ************ ***** ***** ***** ***** ***** **** ** ** **** *** *************** ** ** ******** *** ********** **** ** *** *** ******** ** ********* ** ***** ***** ** ************* ****** ******* ******** ** ******* ***** ***** ****** *** *** ***** ***** ********** ** ******* ** ******* *** ********* ********** **** ** ***** ** **** ** **************** ************ ***** ************ ** ****** ******** ** ****** ***** *** ***** ********** ** *** *********** ********** *** ******* ** **** ** ****** ** ***** ** ******** *********** ********* ** ** ********* *** *********** *** ****** **** ** ***** * ***** ** *** ********** ************ *** ***** ******* * ******* ** **** ** **** **** *** ******* ***** ***** ********* **** ** ****** ** ***** **** *** *** ***** **** ******** **** **************** ******** ** ******* ** ****** ****************** ****** ************ *** ******* ** ******* ************* ** **** ********* ********** *** *** ******* ** ******** ** ********* ** ******** ********** ** ******* ******** *** **** ** ***** ****** *** ** ***** ** ** **** *********** **** ****** *** ******* ********* ****** Hassen Majri: «On ne survivra pas sans aide» Le patron du Come Back envisage d’autres activités - B.Libert ** ****** ** **** ***** ** ****** ************** ** ****** *** ** ***** ** ** **** ** ************ ********** ***** ***** ******* ***** **** ******* * * ** ****** ** ** ******** *** **** ***** ***** ** **** ******* ********* *** *** *** ********* ********** ** *** ******* ******* ** ******* *** ******** **** ***** ** ********* ** ***************** ******** ****** ****** *** ***** ** **** ***** ************* ** ******* * **** ****** **** **** *** **** ************** ****** ** *** ************ ** ******** *** **************** ** ***** ******** ** ******* ** ** **** ** ** ********* ** ********** *************** ************ *** ********* *** ****** ** ******** *************** ********* **** **** *********** ************* ********** ******* ** *********** **** ********* ***