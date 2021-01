Quaregnon: un papa au tribunal pour avoir frappé un ado à la sortie de l’école

24/01 02:00 → 24/01 11:00

Cette nuit, il neigera encore sur la partie orientale du pays. En Ardenne, on attend au final 7-15 cm de neige. Sur les régions de basse altitude de l'est du pays, on attend un accumulation de 0 à 5 cm. Sur l'ouest et le centre , quelques averses hivernales localisées seront encore possibles. En fin de nuit, il fera sec partout. Il faudra donc se méfier des chaussées rendues glissantes par la neige ou la formation de plaques de glace.